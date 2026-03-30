Психолог объяснила, почему деньги «утекают» даже при хорошем доходе

Клинический и семейный психолог, системный семейный психотерапевт Диана Гончарова рассказала, что у одних людей деньги «утекают» даже при хорошем доходе, а другие годами боятся перемен и больших заработков. О том, как правильно относиться к финансам, эксперт объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, о деньгах чаще всего начинают всерьез думать в двух ситуациях, когда человек зарабатывает достаточно, но регулярно тратит больше, чем планировал, и когда доход небольшой и лишнего рубля в бюджете просто нет.

В первом случае, отметила Гончарова, траты часто становятся способом быстро снять напряжение. После сложных будней, конфликтов с коллегами, жесткого контроля со стороны руководства или постоянной критики внутри команды человек может ощущать, что терпит работу только ради зарплаты. И когда деньги приходят, включается импульс, чтобы побыстрее порадовать себя чем-то и выдохнуть. Внутри словно просыпается ребенок, которому раньше что-то запрещали, а теперь можно все, потому что он сам заработал, отметила собеседница издания.

Психолог добавила, что такие эмоциональные качели могут провоцировать чувство вины после покупок и тревогу за финансовое будущее. «В этом случае помогает простая техника наблюдения. Важно замечать момент, когда хочется наградить себя тратой, и спрашивать, какую усталость или обиду ты пытаешься этим закрыть. Дальше стоит честно оценить условия работы — устраивает ли нагрузка, есть ли поддержка, есть ли пространство для творчества и роста», — прокомментировала Гончарова.

Денег обычно мало у тех, кто слишком самокритичен, боится перемен, продолжила психолог. Она добавила, что внутренний критик может звучать очень убедительно: «У тебя все равно не получится, ты недостаточно умная, ты выбрала не то, ты не выдержишь конкуренцию». В ответ человек внутренне сжимается, избегает новых задач, боится ошибиться и берет только безопасные задачи, даже если это оплачивается скромно.

«Для саморефлексии надо задать себе несколько вопросов: как долго я готов соглашаться с мыслью, что у меня ничего не получится; кто может поддержать в первом небольшом шаге; куда я приду через год, если оставлю все как есть. Если тревога и самокритика годами держат в одной точке, то лучше обратиться за профессиональной помощью», — сказала Гончарова.

Эксперт напомнила, что денежные установки часто формируются в детстве. Фразы, которые звучали в семье, семейные истории про потери, стыд или опасность богатства могут незаметно управлять решениями уже взрослого человека. Поэтому, по словам психолога, деньги стоит воспринимать как важную информацию о себе. Они показывают, где много напряжения, где страшно, где не хватает опоры и поддержки и куда стоит направить внимание.

