Из-за атаки БПЛА на Таганрог власти эвакуировали жителей

В Таганроге при атаке БПЛА погиб мужчина, еще один пострадал

При налете БПЛА на Таганрог ранен один мужчина, еще один погиб. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Чиновник сообщил, что после воздушной атаки есть возгорания и разрушения на земле. На места падения обломков дронов прибыли экстренные службы. Местных жителей эвакуировали.

Глава региона подчеркнул, что отражение воздушной атаки на город продолжается. В области объявлен режим беспилотной опасности. Слюсарь призвал местных жителей быть осторожными.

До этого очевидцы рассказали Telegram-каналу SHOT, что один из украинских беспилотников врезался в здание школы в одном из районов Таганрога. Горожане слышали гул от мотора, насчитали уже около 20 взрывов и видели вспышки, дым и пожар со стороны образовательного учреждения. Местные жители утверждают, что массированная атака БПЛА на Таганрог продолжается уже более двух часов.

