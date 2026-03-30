Россиян предупредили об опасностях «пива для собак» и «вина для кошек»

«Собачье пиво» и «кошачье вино» — на самом деле это безалкогольные напитки на бульонах или овощных соках с добавлением витаминов для животных. Однако употребление их может нести риски для животных, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Первое, что нужно усвоить: алкоголь для животных — это яд. Печень кошки или собаки не приспособлена расщеплять этанол так, как человеческая. Даже пара глотков настоящего пива может вызвать у питомца тяжелую интоксикацию, судороги и необратимые повреждения нервной системы. Поэтому зооиндустрия пошла другим путем. То, что продается под видом «собачьего пива» и «кошачьего вина», — это просто вода с вкусом мяса или рыбы, упакованная в эстетичную бутылку, напоминающую пивную или винную», — объяснила она.

В чем подвох? По словам ветврача, эволюционно организм хищника не рассчитан на то, чтобы пить что-то, кроме воды. В природе кошки и собаки получают жидкость либо из пресных источников, либо из добычи.

«Сладкие, ароматизированные или соленые напитки могут исказить пищевое поведение. Животное, распробовавшее вкусный «компот», может начать отказываться от обычной воды или требовать только лакомство. Это прямой путь к обезвоживанию или перееданию», — предупредила эксперт.

Такие напитки также могут ударить по ЖКТ. Даже если производитель не использует этанол, в составе могут быть экстракты хмеля, сахар, консерванты или красители. Для чувствительного кошачьего или собачьего желудка это как съесть ложку карри — возможно, пройдет, но неприятно.

«Еще один риск — создание опасной иллюзии. Самое страшное — не сам продукт, а путаница в головах владельцев. Кто-то может решить, что раз есть безалкогольное пиво для пса, то и обычным пивом его угостить можно «чуть-чуть». А это уже смертельный риск», — заявила эксперт.

С точки зрения физиологии такие напитки — бесполезный, а иногда и вредный аксессуар. Это подарок не питомцу, а человеку. Нам приятно разделить с животным «ритуал взрослой жизни», сфотографировать кота с бокалом или угостить пса «пенным» в кругу друзей.

«Если вы все же решили попробовать такой продукт, делайте это как с экзотическим десертом — редко, по чуть-чуть и внимательно читая состав. Никакой биологической ценности это лакомство не несет», — констатировала Немцева.

