Почти треть детей в России имеют проблемы с лишним весом

Профессор Погожева: лишний вес и ожирение встречается у 28% детей России
mrLebong/Shutterstock/FOTODOM

Распространенность избыточной массы тела и ожирения составляет в целом у детей 2–18 лет соответственно 18,8 % и 9,2 %. В сумме избыточная масса тела, включая ожирение, встречается у 28% детей России, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Частота высокой массы тела увеличивается с возрастом и максимальна у детей обоих полов в возрасте 7–10 лет. Частота ожирения имеет наибольшие значения у мальчиков и девочек в возрасте 2–10 лет, затем снижается до минимальных значений в 15–18 лет. До 10-летнего возраста масса тела детей тесно связана с привычками питания в семье. Старше 10 лет на этот показатель оказывает влияние общение со сверстниками, то есть окружающая среда и гормональная перестройка. Подростки становятся более самостоятельными, многие занимаются спортом», — объяснила специалист.

При этом такое нарушение состояния питания может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

«Основными формами нарушения состояния питания в детском возрасте являются задержка роста, дефицит массы тела, истощение, избыточная масса тела и ожирение. Эти состояния являются следствием нарушения питания и могут иметь неблагоприятные последствия для развития детей, а также формируют долгосрочные риски для здоровья в зрелом возрасте», — заметила профессор.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!