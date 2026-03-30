Очевидцы сообщили, что БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре

SHOT: дрон врезался в многоэтажку в Краснодаре, пострадали люди
Наталья Селиверстова/РИА Новости

На северо-востоке Краснодара дрон врезался в жилую многоэтажку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что на верхних этажах здания выбиты стекла. Повреждены по меньшей мере три квартиры и примерно пять припаркованных у дома автомобилей. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Местные жители рассказали, что силы ПВО (противовоздушной обороны) отражали воздушную атаку на город. Незадолго до полуночи горожане услышали два-три взрыва, а потом видели яркую вспышку в одном из районов города.

Этой же ночью при налете БПЛА на Таганрог был ранен один мужчина, еще один не выжил. Из-за воздушной атаки в городе зафиксированы возгорания и разрушения на земле. На места падения обломков дронов прибыли экстренные службы. Местных жителей эвакуировали. В Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

 
