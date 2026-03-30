БПЛА атаковали автомобили в селе под Белгородом, ранены женщины

Под Белгородом две женщины пострадали при ударе дронов по автомобилям

Дроны ВСУ атаковали село Белянка в Белгородской области, пострадали две женщины. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что одна из пострадавших получила множественные осколочные ранения из-за удара FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по автомобилю. Бойцами самообороны доставили ее в тяжелом состоянии в Шебекинскую больницу.

«Автомобиль загорелся. Предварительно, в машине еще могли находиться люди», — сообщил чиновник и добавил, что машину обследуют днем.

По словам Гладкова, вторая женщина тоже пострадала при налете БПЛА на автомобиль. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с обширной раной спины и осколочными ранениями живота.

В ночь на понедельник, 30 марта, при налете БПЛА на Таганрог был ранен мужчина, еще один не выжил. Из-за воздушной атаки в городе были зафиксированы возгорания и разрушения на земле. На места падения обломков дронов прибыли экстренные службы. Местных жителей эвакуировали. В Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».