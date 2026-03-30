СМИ сообщили, что американские власти пропустят российский танкер на Кубу

Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов, несмотря на объявленную энергетическую блокаду, позволят российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание ссылается на осведомленного американского чиновника, по словам которого, береговая охрана США допустит российский танкер в территориальные воды Кубы.

На борту судна находится около 730 000 баррелей нефти. В воскресенье днем танкер находился менее чем в 15 морских милях от кубинских территориальных вод. Ожидается, что 31 марта он прибудет в порт Матансас.

Газета отмечает, что прибытие российского танкера поможет на несколько недель пополнить запасы нефти на Кубе.

29 марта вице-премьер Кубы, министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага заявил, что энергетическая блокада отразилась на ситуации в сфере здравоохранения, сейчас операции в больницах ожидают более 100 тысяч кубинцев.

Ранее УАЗ приостановил сборку автомобилей на Кубе.

 
