Кит, застрявший на отмели в Балтийском море, ослаб и больше не пытается освободиться

Состояние кита, застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, значительно ухудшилось с субботы, 28 марта, заявил на пресс-конференции в Висмаре глава Немецкого океанографического музея в Штральзунде профессор Буркард Башек. Его цитирует Der Tagesspiegel.

«Животное, наверняка, ослаблено и само уже не пытается уплыть», — сказал эксперт.

По его мнению, прогнозы на благополучное разрешение ситуации ухудшились.

В материале уточняется, что власти больше не планируют операции по спасению животного. Они надеются, что оно освободится своими силами. Чтобы не тревожить кита, в радиусе 500 м вокруг него создали зону безопасности. При этом время поджимает: как ожидается, в понедельник, 30 марта, уровень воды на мелководье упадет еще на 40 см, что ухудшит положение кита.

Министр окружающей среды земли Мекленбург — Передняя Померания Тиль Бакхаус исключил, что животное усыпят. Он призвал оставить его в покое и дать возможность собраться с силами.

В ночь на 23 марта 10-метровый кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов. Однако спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и с тех пор «блуждало» по Балтийскому морю. Однако потом оно еще два раза застревало на отмели и сейчас находится в Висмарском заливе на западе Балтийского моря.

Ранее в Норвегии нашли «русского кита-шпиона» с огнестрельным ранением.