Ученые доказали, что молодежь теряет способность к глубокому мышлению

Молодые люди теряют способность к длительной концентрации, анализу и глубокому мышлению. Это явление получило название brain rot (с англ. — «гниение мозга»), рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры неврологии Пироговского Университета Карине Бадалян.

«Так, в 2024 году было опубликовано исследование анализа более 35 миллионов публичных постов, опубликованное в Nature Human Behavior: примерно 75% ссылок, размещенных в социальных сетях в период с 2017 по 2020 год, были пропущены без переходов по ним, а пользователи делали вывод, ориентируясь на заголовки и аннотации. Ученые связали такой подход с высокой информационной нагрузкой. В другой работе было выявлено, что среднестатистический молодой пользователь получает около 237 уведомлений в день, то есть каждые четыре минуты, что создает эффект «расщепленного внимания», при котором восприятие становится фрагментарным, а способность к анализу ослабевает. Молодые люди теряют способность к длительной концентрации и глубокому мышлению — это явление получило название brain rot (гниение мозга)», — рассказала специалист.

Одной из причин такого явления, по словам врача, считается так называемый аутсорсинг памяти: когда мы знаем, что любую информацию можно быстро найти в телефоне, мы перестаем стараться ее запомнить. Также влияет клиповое мышление — привычка к короткому и быстро сменяющемуся контенту, из-за которой сложнее воспринимать длинные тексты и концентрироваться.

«Согласно данным журнала Neuroimage, 50% людей перестали читать ради удовольствия, а почти каждый четвертый молодой человек в возрасте 16–24 лет заявляет, что никогда не читал книги. Ученые проанализировали данные более 1000 человек и выявили различия в строении мозга у людей с разным уровнем читательских навыков: сильнее всего отличались области в левом полушарии мозга, отвечающие за обработку информации и область слуховой коры», — отметила врач.

Влияние экранов и постоянной многозадачности зависит и от возраста: есть периоды, когда мозг особенно уязвим. По словам Бадаляна, самым критичным периодом является детство до 10 лет — это время активного формирования мозга.

«Чрезмерное использование экранов в этот период может приводить к замедлению развития речи, ухудшать концентрацию внимания, снижать способность к воображению и самостоятельной игре, а также влиять на социальные навыки. Подростковый период (10–18 лет) — период перестройки зон мозга, отвечающих за самоконтроль, планирование и принятие решений. И при избытке экранов и многозадачности могут закрепляться неэффективные когнитивные привычки: усиливаться зависимость от быстрых стимулов (соцсети, короткие видео), снижаться способность к длительной концентрации внимания и повышаться импульсивность», — рассказала Бадалян.

Однако умеренное использование технологий в любом возрасте, наоборот, может быть полезным, если оно включает обучение и активное мышление (например, изучение новых навыков). Чтобы снизить риск таких цифровой нагрузки на когнитивные функции, рекомендуется периодически делать перерывы от устройств, тренировать память, читать более длинные тексты и отключать лишние уведомления.

