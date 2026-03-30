В России хотят автоматически заводить дела на работодателей

Минтруд России предложил автоматически заводить дела на работодателей
Минтруд России прорабатывает возможность автоматически заводить административные дела в отношении бизнеса за непредоставление данных о трудовой деятельности. Об этом говорится в докладе министерства, сообщает газета «Известия».

Сейчас работодатели обязаны подавать в Социальный фонд РФ данные о трудовой деятельности, в том числе сведения о приеме на работу и увольнении. За непредоставление или несвоевременную передачу данной информации они наказываются штрафами.

Как заявила в беседе с изданием заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина, немало таких нарушений просто «сгорает», не успев дойти до постановления. По ее словам, если предлагаемая система заработает в формате «электроника фиксирует — постановление формируется без протокола», то число дел может кратно вырасти.

Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев рассказал в разговоре с «Известиями», что в основном данное нововведение касается малого бизнеса и ИП, где наблюдается высокая текучка кадров.

«Здесь часто встречаются нарушения сроков, предоставление неполных данных и ошибки в заполнении», — отметил он.

До этого сообщалось, что при большом числе открытых вакансий российские работодатели по-прежнему испытывают трудности с поиском подходящих сотрудников.

Ранее Роструд назвал число компаний в реестре недобросовестных работодателей.

 
