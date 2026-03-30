В Минэкономразвития РФ исключили подорожание продуктов из-за скачка цен на энергоносители

Минэк: скачок цен на энергоносители не приведет к росту цен на продукты в России

Глобальный скачок цен на энергоносители не скажется на российской продуктовой линейке и ценах внутри РФ. Об этом в разговоре с Первым каналом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

По его словам, скорее, речь идет не о продуктовых позициях.

«Речь идет об индексе цен производителей, в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», — отметил министр.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессия США и Израиля на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и геополитической ситуации в регионе.

12 марта газета The New York Times сообщила, что конфликт между Израилем, США и Ираном спровоцировал резкий скачок цен на ряд критически важных для мировой экономики товаров — от базовых пластиков и удобрений до бразильского сахара и катарского гелия. По данным издания, цены на алюминий поднялись до максимальных значений за последние четыре года после остановки отгрузок с крупных заводов в Катаре и Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Госдуме рассказали, чем для России опасна затяжная война в Иране.