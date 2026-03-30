В России могут начать лицензировать дома престарелых

В России предложили ввести лицензирование домов престарелых, а также ужесточить контроль за предоставлением подобных услуг. Член Совета Федерации Олег Голов направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия» со ссылкой на этот документ.

В своем обращении сенатор заявил, что в стране «сформировалась и стремительно расширяется масштабная «серая зона» — сеть нелегальных частных пансионатов и домов престарелых». Он отметил, что такие объекты «функционируют вне правового поля, не состоят в официальных реестрах поставщиков социальных услуг, успешно избегают профилактических визитов и остаются физически недосягаемыми для механизма риск-ориентированного подхода».

Как подчеркнул Голов, особую тревогу вызывает серия резонансных трагедий в этих объектах проживания в 2025–2026 годах, которые привели к тяжелым и даже летальным последствиям для пожилых граждан. По его словам, такие инциденты «в теневых учреждениях обусловлены не только пожарами, но и системным, циничным игнорированием владельцами бизнеса базовых санитарно-эпидемиологических, медицинских стандартов ради минимизации издержек».

«Данные катастрофы — прямое следствие несовершенства контрольных механизмов в указанной сфере», — сказано в документе.

В нем говорится, что в связи с этим правительству необходимо принять комплекс мер по регулированию работы подобных объектов. В частности, речь идет о поэтапном введении обязательного государственного лицензирования.

До этого депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в России работают около 1,7 тыс. домов престарелых, где проживают примерно 300 тыс. человек.

