Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В России могут начать лицензировать дома престарелых

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России предложили ввести лицензирование домов престарелых, а также ужесточить контроль за предоставлением подобных услуг. Член Совета Федерации Олег Голов направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия» со ссылкой на этот документ.

В своем обращении сенатор заявил, что в стране «сформировалась и стремительно расширяется масштабная «серая зона» — сеть нелегальных частных пансионатов и домов престарелых». Он отметил, что такие объекты «функционируют вне правового поля, не состоят в официальных реестрах поставщиков социальных услуг, успешно избегают профилактических визитов и остаются физически недосягаемыми для механизма риск-ориентированного подхода».

Как подчеркнул Голов, особую тревогу вызывает серия резонансных трагедий в этих объектах проживания в 2025–2026 годах, которые привели к тяжелым и даже летальным последствиям для пожилых граждан. По его словам, такие инциденты «в теневых учреждениях обусловлены не только пожарами, но и системным, циничным игнорированием владельцами бизнеса базовых санитарно-эпидемиологических, медицинских стандартов ради минимизации издержек».

«Данные катастрофы — прямое следствие несовершенства контрольных механизмов в указанной сфере», — сказано в документе.

В нем говорится, что в связи с этим правительству необходимо принять комплекс мер по регулированию работы подобных объектов. В частности, речь идет о поэтапном введении обязательного государственного лицензирования.

До этого депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в России работают около 1,7 тыс. домов престарелых, где проживают примерно 300 тыс. человек.

Ранее врач рассказала, как обезопасить дом для пожилого человека с деменцией.

 
Теперь вы знаете
Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!