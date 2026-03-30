Любовь Успенская назвала свою преемницу

Королева русского шансона Любовь Успенская заявила, что ее преемницей является певица Kiliana (Лиана Геворкян). Об этом сообщает РИА Новости.

29 марта Успенская дала большой сольный юбилейный концерт «Люба Успенская. 55 лет на сцене» на площадке Live Арены в Москве.

«Это девочка (Kiliana. — «Газета.Ru»), она просто мое сердце! Я не знала, что ее мечтой было спеть со мной песню. Я думаю, она уже стала моей преемницей», — сказала артистка журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

В августе 2025 года Успенская отказалась от статуса королевы шансона.

Эта певица начала свою музыкальную карьеру в 1979 году. Успенская считается одной из самых популярных исполнительниц русского шансона и городского романса. За карьеру она выпустила более десяти альбомов, среди ее известных песен — «По полюшку», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и «Поет гитара».

Ранее Успенская объяснила ненависть к своему хиту «Кабриолет».

 
