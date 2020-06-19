Московские ЗАГСы возобновят регистрацию брака с гостями

ЗАГСы и Дворцы бракосочетания Москвы возобновят регистрации брака в торжественной обстановке с 23 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, с 26 июня будут разрешены бракосочетания на необычных площадках города.

Ракова напомнила, что пока санитарно-эпидемиологические требования сохраняются, в отделах ЗАГСов горожанам придется носить маски и перчатки.

Ранее в московских ЗАГСах и Дворцах бракосочетания регистрация брака проходила лишь в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Статистика пандемии: в России уменьшилось число разводов и браков

— В России резко сократилось количество браков и разводов

— «Шипение и лишние звуки»: как женятся во время пандемии