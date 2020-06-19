Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей

В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным следствия, мужчины крали деньги, создавая частные медицинские центры, в которых многие медицинские услуги на самом деле гражданам не оказывались. Для хищения денег злоумышленники использовали подложные документы.

«Сумма причиненного ущерба составила более 250 млн рублей», — уточнили в ведомстве предварительную сумму ущерба.

Преступную деятельность руководителей выявили сотрудники ФСБ. В настоящее время по факту хищения средств из фонда ОМС заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд арестовал экс-вице-губернатора Новгородской области за мошенничество

— Суд арестовал подмосковного вора в законе Васю Бандита

— Зампред правительства Пензенской области Бурлаков арестован