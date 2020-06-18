В Мурманске взорвался склад
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В Мурманске взорвался склад, пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.
«В Ленинском районе на территории «Мурманэнергосбыт» произошел взрыв на складе материальных ценностей», — сказал источник.
Он отметил, что жизни города ничего не угрожает, потому что энергетические системы и теплоснабжение не пострадало. О пострадавших не сообщалось.
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