В Мурманске взорвался склад, пишет ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

«В Ленинском районе на территории «Мурманэнергосбыт» произошел взрыв на складе материальных ценностей», — сказал источник.

Он отметил, что жизни города ничего не угрожает, потому что энергетические системы и теплоснабжение не пострадало. О пострадавших не сообщалось.

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