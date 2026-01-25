Размер шрифта
В Швейцарии заговорили о «крахе» из-за поддержки Зеленского и войны на Украине

Die Weltwoche: США и ЕС осознали, что Украина ведет их к краху
Евгений Биятов/РИА Новости

В Европе и США начинают осознавать, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского и продолжение конфликта ведут Запад к краху. Об этом пишет швейцарское издание Die Weltwoche.

В публикации утверждается, что администрация США при Дональде Трампе решила «умыть руки» и «сократить потери», а европейцы приходят к аналогичным выводам.

«Украина — это бездонная яма», — отмечается в статье.

Автор пишет, что речь идет не только о миллиардах, исчезающих в «трясине коррупции», но и об абсурдных военных расходах.

Издание резюмирует, что «Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну».

Как писала немецкая газета Berliner Zeitung, Украину ожидают только два варианта развития событий — «плохой» и «еще хуже». По мнению авторов публикации, сейчас Украина «загнана в угол», ее терзают внутренние проблемы, «разваливающийся фронт» и отсутствие поддержки со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее на Западе заявили об ударе по Зеленскому в Давосе. 

