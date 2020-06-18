Голикова рассказала, когда может начаться массовое производство вакцины от COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться в августе-сентябре, пишет ТАСС.

«Я рассчитываю на то, что тот график, который мы сейчас утвердили в соответствии с поручением президента, он предполагает как раз август — первое завершение испытаний, и выход на промышленное производство в августе-сентябре», - сказала Голикова.

В России коронавирусом заразились 561 тысяча, выздоровели почти 314 тысяч, скончались 7 660 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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