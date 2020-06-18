Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве улучшается
Ситуация в Москве с коронавирусом улучшается с каждой неделей, несмотря на снятие ограничений. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Должен сказать, что несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал Собянин.
Мэр добавил, что власти внимательно следят за развитием ситуации. По его словам, за неделю суточный прирост, количество госпитализаций и заболевания пневмонией снизились на 25-30%.
В Москве коронавирусом заразились 210 тыс., выздоровели 130 тыс., скончались 3483 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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