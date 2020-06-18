Украина вошла в «красную» зону по числу случаев COVID-19

Украина вошла в «красную» зону за счет резкого роста случаев коронавируса в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный минздрав.

Отмечается, что показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. украинцев (при численности населения в 43,74 млн).

По данным ведомства, 18 июня на Украине зарегистрировано 17,65 тыс. случаев коронавируса.

Некоторые эксперты утверждают, что показатель еще выше, так как, по данным Госстата, наличное население Украины составляло 41,83 млн, а постоянное — 41,66 млн.

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