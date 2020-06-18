В Москве в четверг ожидается до +32°С

В Москве в четверг, 18 июня, ожидается жара до +32°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +30 до +32°C. Ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, а также гроза. Ветер южный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Ночью температура опустится до +16...+18°C. Сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 749.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.