В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях»

Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и «холодных аномалиях» на Урале и в Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА «Новости».

Так, из-за поступления холодного воздуха в центр европейской части страны ожидается снижение дневной температуры до +18...+20°C , ночной – до +10°C, отметил Вильфанд.

Кроме того, «очень холодно» будет в Томской, Омской и Тюменской областях, а также в Челябинской и Екатеринбургской областях, предупреждает синоптик. По его словам, температура в этих регионах будет «еле-еле» приближаться к +20°C днем, а ночью опустится до +8...+9°C.