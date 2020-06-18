Вице-президент США заявляет о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране

В США стабилизировалось число выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции, заявил вице-президент страны Майк Пенс на своей странице в Twitter.

По словам Пенса, в последние две недели в США фиксируется в среднем 20 тысяч новых случаев COVID-19 в день, в то время как в апреле данный показатель составлял 30 тысяч случаев в день.

Кроме того, коронавирус выявлен «менее чем у 6% протестированных американцев», написал Пенс. Он добавил, что число госпитализаций также снижается.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 2 162 785 случаев новой коронавирусной инфекции. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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