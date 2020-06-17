В России вырос процент бессимптомных носителей COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-1» заявила, что в стране доля бессимптомных носителей коронавируса составляет около 50%.

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой», — сказала она.

Попова пояснила, что это крайне положительный показатель, поскольку он демонстрирует активность выявления зараженных с помощью тестов.

Месяц назад глава ведомства сообщала о 40% бессимптомных случаев коронавируса в России. Таким образом, этот показатель вырос примерно на 10%.

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