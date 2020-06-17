Москва обновила температурный рекорд 130-летней давности
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В Москве 17 июня температура воздуха достигла +31,4°C, что на 0,6°C выше рекорда, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом», — сказал Вильфанд.
Синоптик уточнил, что температура днем может еще увеличиться.
Ранее москвичей предупредили о предстоящей жаркой неделе.
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