Москва обновила температурный рекорд 130-летней давности

В Москве 17 июня температура воздуха достигла +31,4°C, что на 0,6°C выше рекорда, пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Побит рекорд температуры, установленный еще в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом», — сказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что температура днем может еще увеличиться.

Ранее москвичей предупредили о предстоящей жаркой неделе.

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