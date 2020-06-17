Россия передала более 500 тыс. тестов для диагностики COVID-19 почти в 30 стран
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Россия с февраля передала более 500 тысяч тест-систем для выявления коронавируса почти в 30 стран мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Речь идет о странах ШОС, СНГ, Африки, Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, рассказала Попова.
Она добавила, что поставки будут продолжены.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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