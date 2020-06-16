На Кубани туристов освободят от двухнедельного карантина

Краснодарский край с 21 июня ослабит контроль за туристами, в том числе отменит обязательный двухнедельный карантин, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в фире телеканала »Россия 1».

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что въезжающие должны уведомить о том, куда направляются.

В Краснодарском крае из-за коронавируса с 28 марта закрылись гостиницы и отели. 1 июня разрешили работать санаториям с медицинской лицензией, с 12 июня — отелям и гостиницам, где меньше 50 номеров.

В регионе коронавирусом заразились 5112, выздоровели 3794, погибли 53 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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