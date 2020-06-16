Жара в Москве может превысить 128-летний температурный рекорд

17 июня в Москве может установиться новый температурный рекорд — столбик термометра превысит отметку +30,8 С°, что последний раз фиксировали в 1892 году. Об этом сообщают синоптики из метеоцентра Фобос.

«17 июня 2020 года может стать не только самым жарким днем текущего сезона, но и рекордным. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда максимальный термометр показал +30,8°», — говорится в сообщении центра.

Так, по прогнозам метеорологов, в среду в Москве температура воздуха будет находиться на уровне +29 С°…+32 С°. Ночью столбик термометра покажет +17 С°…+20 С°.

Аналогичная жара может продлиться в российской столице до начала выходных.

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