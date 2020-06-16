СК начал проверку после нападения азербайджанцев на полицейских в Дагестане

Следственный комитет России начал проверку после нападения граждан Азербайджана на сотрудников полиции в Дагестане. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным следствия, порядка 400 азербайджанцев, размещенные во временном лагере, вечером 15 июня вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» с целью перекрыть движение транспорта. Причиной этому стало их возмущения относительно организации пропуска в Азербайджан.

Отмечается, что они оказали сопротивление полиции и забросали их камнями и другими предметами.

В результате столкновений ранения получили семь сотрудников правоохранительных органов, повреждено пять служебных автомобилей.

Всех нарушителей порядка доставили в полицию.

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