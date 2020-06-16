Под Норильском собрали более 30 тыс. кубометров водонефтяной смеси

Спасатели собрали за последние сутки почти 2 тыс. кубометров смеси нефти и загрязненной воды на месте разлива топлива под Норильском, передает ТАСС.

Таким образом, всего собрано более 30,6 тыс. кубометров водонефтяной смеси.

Также сообщается, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за минувшие сутки вывезено более 8,6 тыс. тонн загрязненного грунта, всего — свыше 84 тыс. тонн.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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