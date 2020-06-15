За время пандемии COVID-положительный тест получили более 8 млн человек в мире
За время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 положительный анализ на заболевание получили свыше восьми миллионов человек. Об этом сообщает портал Worldometrics.
При этом от коронавирусной инфекции излечились 4 152 783 пациента.
Кроме того, жертвами коронавируса стали 436 498 граждан.
Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 3 450 368 человек, в тяжелом состоянии находятся 54 570 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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