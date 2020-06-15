Доцент Соколов отказался от адвокатов

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов завил, что желает отказаться от услуг адвоката Александра Почуева, который защищал его с момента задержания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моими адвокатом был Сергей Лукьянов», — заявил Соколов в ходе заседания в Санкт-Петербургском городском суде.

Отмечается, что экс-доцент также отказался от адвоката Екатерины Осадчук.

Слушание по делу Соколова отложено на 22 июня в 12.00 мск.

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