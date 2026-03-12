Размер шрифта
СМИ рассказали об одном предложении Путина, заставившем Европу запаниковать

Sohu: заявление Путина о прекращении поставок газа посеяло панику в странах ЕС
Александр Казаков/РИА Новости

Заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении поставок газа в Европейский союз (ЕС) посеяло панику в странах — членах регионального содружества. Об этом пишет Sohu.

«Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать. Кто станет победителем в этой глобальной энергетической игре?» — задались вопросом авторы материала.

По их словам, российский лидер дал понять государствам Европы, что РФ не обязательно ждать 2027 года, чтобы прекратить поставки природного газа в ЕС. В результате в региональном содружестве осознали, что все идет не по их плану.

9 марта Путин провел совещание по ситуации на рынках нефти и газа. В ходе встречи он заявил, что Москве не следует ждать, пока европейские страны «демонстративно захлопнут дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Как сказал президент, РФ необходимо уже сейчас увести газ с рынка в Европе на более интересные направления. На этом фоне российский лидер поручил оценить возможность и целесообразность прекращения поставок топлива в ЕС.

Ранее экономист назвал шокирующими планы Путина оставить европейские державы без газа.

 
