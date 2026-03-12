В МИД РФ отреагировали на найденный ЕС вариант кредита Киеву

Кредитование Киева в обход Венгрии тяжелым бременем ляжет на плечи европейских налогоплательщиков. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При этом очевидно, что условия по таким займам будут еще менее комфортными как для Киева, так и для еэсовцев и лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков», — сказала она.

Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.

Недавно Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

Ранее в ЕК предположили, что кредит Украине не одобрят в ближайшее время.