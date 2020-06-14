Полиция Атланты применила слезоточивый газ против протестующих из-за гибели афроамериканца

Сотрудники правоохранительных органов Атланты использовали слезоточивый газ для разгона участников акций протеста из-за смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса, который был ранен полицейским, передает CNN.

Как сообщает телеканал, протестующие поджигали автомобили, разводили огонь у кафе быстрого питания, где страж порядка выстрелил в Брукса, а также разбивали окна и преграждали дороги.

Протесты начались в Атланте после гибели 27-летнего Брукса. По данным полиции, вечером в пятницу, 12 июня, полицейские приехали по вызову после жалобы на то, что автомобиль, в котором спал мужчина, перекрыл часть площадки возле кафе быстрого питания. Они выяснили, что Брукс был в нетрезвом состоянии, и намеревались его задержать, но тот сумел забрать у одного из силовиков электрошоковое оружие и пытался скрыться. Полицейский открыл огонь по мужчине. Затем Брукс был госпитализирован. Он скончался в больнице после операции.

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