Еще 50 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Еще 50 пациентов с новой коронавирусной инфекцией скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число летальных исходов в Москве выросло до 3281, следует из данных оперштаба.

По данным на 13 июня, в России выявлено 520 129 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 6 829 — с летальным исходом. Выздоровело 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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