Во Франции за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

Во Франции за сутки от коронавируса скончались 24 пациента с коронавирусом, пишет минздрав страны.

Отмечается, что с начала эпидемии погибли 29 тысяч человек. Сейчас почти 11 тысяч французов находятся в больницах, в том числе 871 — в реанимации.

Всего во Франции коронавирусом заразились почти 157 тысяч, выздоровели около 73 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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