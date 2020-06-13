Власти Тюменской области продлили ограничения из-за COVID-19

Власти Тюменской области продлили режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, до 21 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что под запретом по-прежнему находятся массовые мероприятия, ночные клубы, кинотеатры, бары и кафе, торговые центры и др.

Горожане в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями должны до 21 июня находится на самоизоляции.

Детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп.

Кроме того, ЗАГСы открыты для регистрации браков без свидетелей и гостей.

По состоянию на 13 июня в России выявлено 520 129 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 829 летальных исходов, вылечился от инфекции 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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