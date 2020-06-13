Семь сотрудников служб безопасности погибли при атаке боевиков в Афганистане
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По меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли при атаке сторонников «Талибан» (организация запрещена в России)в афганской провинции Гор. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.
Нападение было совершено в пятницу вечером, 12 июня, в уезде Пасабанд.
Ранее сообщалось, что в Кабуле четыре человека погибли в результате взрыва в мечети.
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