Семь сотрудников служб безопасности погибли при атаке боевиков в Афганистане

По меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли при атаке сторонников «Талибан» (организация запрещена в России)в афганской провинции Гор. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено в пятницу вечером, 12 июня, в уезде Пасабанд.

Ранее сообщалось, что в Кабуле четыре человека погибли в результате взрыва в мечети.

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