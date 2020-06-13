Семь сотрудников служб безопасности погибли при атаке боевиков в Афганистане

Прослушать новость
Остановить прослушивание

По меньшей мере семь сотрудников службы безопасности погибли при атаке сторонников «Талибан» (организация запрещена в России)в афганской провинции Гор. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Нападение было совершено в пятницу вечером, 12 июня, в уезде Пасабанд.

Ранее сообщалось, что в Кабуле четыре человека погибли в результате взрыва в мечети.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Четыре человека погибли в результате взрыва в мечети Кабула

CМИ: cемь человек погибли при подрыве автомобиля в Афганистане

Ловушка боевиков: как исчезает надежда на мир в Афганистане