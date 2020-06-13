Режим ЧС ввели из-за пожара на газоперерабатывающей станции Казани

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Режим «Чрезвычайная ситуация» был объявлен в связи с пожаром на газоперерабатывающей станции в Казани. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

По состоянию на 7.00 мск, спасатели перекачивают газ в резервную емкость и продумывают технологическую схему отглушки манометрических сборов.

«После проведения всех работ пожар будет локализован», — уточнил замглавы МЧС по республике Константин Чанышев.

Взрыв сжиженного газа и пожар произошел в наземном газохранилище в Казани вечером в пятницу, 12 июня. По последним данным, в результате случившегося погиб один человек, а еще о двоих пострадавших госпитализировали. СК уже возбудил дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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