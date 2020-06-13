Тестирование на рынке в Пекине выявило почти 50 случаев заражения COVID-19

Тестирование на оптовом рынке Пекина «Синьфади», где был обнаружен новый тип коронавируса COVID-19, выявило почти 50 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний города Пан Синхо уточнил, что среди выявленных случаев у 45 человек коронавирус проходит бессимптомно.

По его словам, остальные четверо заболевших являлись или частыми посетителями рынка, или его работниками.

Он добавил, что всего тесты на коронавирус прошли 1 940 сотрудников рынка.

Синхо рассказал, что COVID-положительный тест также получил работник другого пекинского рынка, расположенного в районе Хайдянь на западе города. Он отметил, что пациент находился среди имевших близкий контакт с одним из зараженных коронавирусом, которого выявили в ходе тестирования на «Синьфади».

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