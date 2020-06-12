В Алжире число заражений коронавирусом превысило 10,6 тысячи
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В Алжире за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 109, превысив 10,6 тысячи, пишет минздрав страны.
Отмечается, что в стране умерли 751, выздоровели 7322 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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