Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,4 млн

Число случаев новой коронавирусной инфекции в мире превысило 7,4 млн, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что за последние сутки коронавирус подтвердился у 136 тысяч человек.

Всего в мире от коронавируса умерли 418 тысяч, выздоровели 3,8 млн человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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