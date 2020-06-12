В Пакистане за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

В Пакистане за сутки коронавирус подтвердился у 6,3 тысячи человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране заразились почти 126 тысяч, выздоровели 40 тысяч, скончались 2 463 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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