В России за последние сутки выявили 8 987 новых случаев COVID-19

В России за сутки обнаружили 8 987 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев возросло до 511 423.

Также за сутки умерли 183 пациента. За весь период в России от коронавируса скончались 6 715 человек.

За последние сутки из больниц выписали 8 220 пациентов, общее число вылечившихся увеличилось до 269 370.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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