В Минздраве назвали недопустимые для профилактики коронавируса препараты
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что рекомендовать антималярийные препараты для профилактики коронавирусной инфекции нового типа категорически нельзя. Об этом он сказал в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».
Он отметил, что к таким препаратам имеется доступ «только рецептурный, по назначению врача».
«Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других», — сказал Мурашко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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