Мурашко не исключил чередование карантина и его отмены

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко не исключил модель чередования карантина и его отмены при ухудшении эпидемиологической ситуации. Об этом он заявил в эфире «России 1».

Он отметил, что в период плавающего режима карантин может вводиться на время выходных.

«Есть формат, в том числе плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы», — добавил Мурашко.

Министр также не исключил, что такая модель может использоваться в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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