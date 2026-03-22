«Не подфартило»: Мостовой отказался называть ситуацию ЦСКА кризисом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не считает кризисной ситуацию, которая сложилась в московском ЦСКА. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не назвал ситуацию с ЦСКА кризисом. Да, так бывает, где-то им не подфартило, где-то они не забили, где-то получили удаление. Кризиса не было, ЦСКА по игре никому не уступал, просто бывают такие серии неудач. И рецепт в таких случаях один — надо выиграть следующую игру», — заявил он.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА дома обыграл махачкалинское «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 3:1.Счет в матче открыл армейский клуб, на 15-й минуте отличился Энрике Кармо с передачи Ивана Облякова. Через шесть минут Матвей Кисляк забил второй мяч ЦСКА, его ассистентом выступил Кармо. Футболисты «Динамо» отыграли один мяч на 25-й минуте благодаря голу Гамида Агаларова. Третий гол ЦСКА оформил Тамерлан Мусаев с передачи Данила Кругового на 71-й минуте.

Армейский клуб расположился на пятой строчке турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. До матча с «Динамо» ЦСКА в чемпионате проиграл четыре игры подряд.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее в ЦСКА рассказали, когда будет забивать нападающий.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
