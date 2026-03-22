Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Пскова временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что меры приняли для обеспечения безопасности.

Утром в воскресенье, 22 марта аналогичные ограничения ввели в аэропорту Уфы.

В ночь с 21 на 22 марта в нескольких российских аэропортах также ввели ограничения на работу. Речь идет о воздушных гаванях в Саратове и Калуге, которые приостановили прием и отправку самолетов. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживали рейсы по согласованию с ответственными органами. Сейчас столичные аэропорты, а также аэропорт в Саратове работают в штатном режиме.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах России обычно вводят в связи с угрозой атаки украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.