Федункив раскрыла, почему сначало не хотела выходить замуж за Маджи: «В пяти шагах от деменции»

Актриса Федункив не хотела выходить замуж за Маджи из-за разницы в возрасте
Актриса и комикесса Марина Федункив в интервью Надежде Стрелец призналась, что изначально отказала своему мужу-итальянцу Стефано Маджи в предложении руки и сердца.

Федункив объяснила, что опасалась брака с Федункив из-за большой разницы в возрасте. Актриса старше возлюбленного на 14 лет. Юмористка считала, что партнер мог себе найти девушку помоложе.

«Я говорю: «Ты с ума сошел. 14 лет разницы. Ты сдурел, что ли? Я в пяти шагах от деменции. Ты зачем это делаешь? Ты зачем себе жизнь портишь? Возьми какую-нибудь итальянку, вам будет проще разговаривать», — вспомнила артистка.

Федункив подчеркнула, что ее муж является аристократом, поэтому у него не было бы проблем с поиском новой пассии.

Актриса в 50 лет вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе нее на 13 лет. Федункив говорила, что они оба очень хотели ребенка, но не зацикливались на этой теме. По словам актрисы, итальянец не собирался с ней разводиться из-за отсутствия детей. Позже комикесса смогла забеременеть. В 2024-м у нее родился сын Теодора.

Ранее Федункив призналась, что во время беременности у нее были панические атаки.

 
